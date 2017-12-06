Перес готов будет серьезно потратиться зимой, если "Реал" не выиграет у "Барселоны" в Эль Класико

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может серьезно укрепить своей команды уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует El Mundo Deportivo, босс королевского клуба уже начал терять терпение из-за неудач "сливочных" в текущем сезоне. Поэтому, если королевский клуб в принципиальном матче Ла Лиги против каталонской "Барселоны", который должен состояться 23-го числа текущего месяца, он будет готов серьезно потратиться в январе на усиление состава своей команды.

Напомним, "Реал" провел переговоры с Гризманном. | soccernews.ru