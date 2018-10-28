Перес готов инвестировать 150 миллионов евро на покупку двух игроков в январе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов инвестировать 150 миллионов евро на покупку двух игроков в в зимнее трансферное окно.

Так, согласно сведениям Football Espana, в январе босс королевского клуба будет готов предпринять попытки подписать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди и защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алаба. Трансфер первого он оценивает в 100 миллионов евро, а второго - вдвое дешевле.

Напомним, Клопп готов возглавить "Реал" после окончания текущего сезона. | soccernews.ru