Перес готов инвестировать 150 миллионов евро на покупку двух игроков в январе

1 Теги реал мадридфлорентино пересмауро икардидавид алаба

Перес готов инвестировать 150 миллионов евро на покупку двух игроков в январеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов инвестировать 150 миллионов евро на покупку двух игроков в в зимнее трансферное окно.

Так, согласно сведениям Football Espana, в январе босс королевского клуба будет готов предпринять попытки подписать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди и защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алаба. Трансфер первого он оценивает в 100 миллионов евро, а второго - вдвое дешевле.

Напомним,  Клопп готов возглавить "Реал" после окончания текущего сезона. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Сади

Нечего не помогает реулу, Перес сделал большое ошибка, не нашол опши язик с зинадин зидан и Кристиан роналду.Ближайше 3-4 года я думаю мы неиувидм тот реал которые мы видели последний 5-6 лет

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов