Перес готов обменять Бензема на звезду АПЛ

Теги реал мадридфлорентино перескарим бенземачелсиэден азар

Перес готов обменять Бензема на звезду АПЛПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов обменять форварда своей команды Карима Бензема на вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Как информирует испанская пресса, ближайшим летом босс "сливочных" одной сделкой рассчитывает "убить сразу двух зайцев" - заполучить ведущего игрока "аристократов", которым его клуб интересуется уже достаточно долгое время, и избавиться от 30-летнего нападающего, не демонстрирующего в текущем сезоне своей лучшей игры. При этом за бельгийца Пересу придется доплатить еще солидную сумму.

Напомним, Хайнкес исключил переход Левандовски в "Реал". | soccernews.ru

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