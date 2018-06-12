Перес готов обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма"

Теги флорентино пересреал мадридгарет бэйлкристиан эриксентоттенхэм

Перес готов обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов обменять вингера своей команды Гарета Бэйла в лондонский "Тоттенхэм".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба желает получить за валлийца полузащитника "шпор" Кристиана Эриксена. При этом вдобавок к датчанину Перес рассчитывает выторговать у английского клуба еще 50 миллионов евро.

Напомним, в "Реале" оценивают возможности подписания Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru

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