Перес готов обменять Бэйла на хавбека "Тоттенхэма"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов обменять вингера своей команды Гарета Бэйла в лондонский "Тоттенхэм".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба желает получить за валлийца полузащитника "шпор" Кристиана Эриксена. При этом вдобавок к датчанину Перес рассчитывает выторговать у английского клуба еще 50 миллионов евро.

Напомним, в "Реале" оценивают возможности подписания Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru