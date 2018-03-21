Перес готов обменять Бэйла в "Манчестер Юнайтед"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что босс королевского клуба готов включить в будущую возможную сделку по голкиперу "красных дьяволов" Давиду Де Хеа, который является одной из главных трансферных целей "сливочных", вингера своей команды Гарета Бэйла. При этом Перес считает, что данный обмен будет равнозначным - без доплат со стороны обеих сторон.

Напомним, в расположении сборной Рамос пытается убедить Де Хеа перейти в "Реал". | soccernews.ru