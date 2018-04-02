Перес готов обменять Иско на главную трансферную цель "Барселоны"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов сорвать трансфер форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба изучает возможность подписания 27-летнего нападающего "матрасников" путем его обмена на полузащитника своей команды Иско. При этом за француза Перес будет готов доплатить 20 миллионов евро сверху.

Напомним, Умтити высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru