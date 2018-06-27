Перес готов обменять Ковачича на звезду Серии А

Теги реал мадридлациофлорентино пересматео ковачичсергей милинкович-савич

Перес готов обменять Ковачича на звезду Серии АПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов обменять полузащитника своей команды Матео Ковачича на одну из трансферных целей своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" рассчитывает включить 24-летнего хорвата в будущую возможную сделку по хавбеку римского "Лацио" Сергея-Милинковича Савича.

Напомним, агент Роналду не исключил ухода португальца из "Реала". | soccernews.ru

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