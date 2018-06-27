Перес готов обменять Ковачича на звезду Серии А

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов обменять полузащитника своей команды Матео Ковачича на одну из трансферных целей своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" рассчитывает включить 24-летнего хорвата в будущую возможную сделку по хавбеку римского "Лацио" Сергея-Милинковича Савича.

Напомним, агент Роналду не исключил ухода португальца из "Реала". | soccernews.ru