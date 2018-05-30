Перес готов обменять Ковачича в "Ювентус"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с туринским "Ювентусом".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует воспользоваться интересом "старой синьоры" к полузащитнику своей команды Матео Ковачичу, чтобы подписать ее хавбека Миралема Пьянича.

Напомним, также Перес готов обменять Роналду в ПСЖ. | soccernews.ru