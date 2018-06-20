Перес готов обменять Роналду в ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов обменять ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует воспользоваться желанием португальца перебраться на "Парк де Пренс" и намерениями парижан заполучить пятикратного обладателя "Золотого мяча", затребовав включения в сделку по 33-летнему форварду нападающего чемпионов Франции Килиана Мбаппе.

Напомним, Роналду уже определился со своим новым клубом. | soccernews.ru