Перес готов обменять защитника "Реала" на Куртуа

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с лондонским "Челси", информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что босс королевского клуба ради подписания голкипера "аристократов" Тибо Куртуа будет готов отпустить в обратном направлении защитника своей команды Рафаэля Варана.

Напомним, Бензема отклонил два предложения и решил остаться в "Реале". | soccernews.ru