Перес готов обменять защитника "Реала" на Куртуа

Теги реал мадридфлорентино перестибо куртуарафаэль варанчелси

Перес готов обменять защитника "Реала" на КуртуаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с лондонским "Челси", информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что босс королевского клуба ради подписания голкипера "аристократов" Тибо Куртуа будет готов отпустить в обратном направлении защитника своей команды Рафаэля Варана.

Напомним, Бензема отклонил два предложения и решил остаться в "Реале". | soccernews.ru

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