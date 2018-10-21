Перес готов обновить трансферный рекорд "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов обновить трансферный рекорд своего клуба, информирует Daily Express.

Так, по сведениям источника, в зимнее трансферное окно босс королевского клуба предпримет попытки подписать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. На его приобретение он будет готов выделить 130 миллионов евро.

В текущем сезоне Стерлинг забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 10 играх за "Манчестер Сити". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Реал" уже договорился с новым тренером. | soccernews.ru