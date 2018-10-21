Перес готов обновить трансферный рекорд "Реала"

Теги реал мадридфлорентино пересманчестер ситирахим стерлинг

Перес готов обновить трансферный рекорд "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов обновить трансферный рекорд своего клуба, информирует Daily Express.

Так, по сведениям источника, в зимнее трансферное окно босс королевского клуба предпримет попытки подписать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. На его приобретение он будет готов выделить 130 миллионов евро.

В текущем сезоне Стерлинг забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 10 играх за "Манчестер Сити". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Реал" уже договорился с новым тренером. | soccernews.ru

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