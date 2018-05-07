Перес готов отдать за Кейна двух основных игроков "Реала"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес все еще рассчитывает подписать ближайшим летом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба будет готов включить в сделку по 24-летнему нападающему "шпор" полузащитника своей команды Матео Ковачича и вингера Гарета Бэйла.
Напомним, "Реал" нацелился на ключевого хавбека "Челси". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Билья близок к возвращению в строй
-
"Вильярреал" сделал предложение по форварду "Анжера"
-
Фергюсон пошёл на поправку
-
СМИ узнали, кто возглавит дортмундскую "Боруссию"
-
Карадениз может войти в тренерский штаб "Рубина"
-
Менди заявил о готовности сыграть на ЧМ-2018
-
Сёмин заинтересован в приглашении двух перуанских нападающих
-
Рибери прокомментировал продление контракта с "Баварией"
-
Кришито признан лучшим игроком "Зенита" в апреле
-
"Валенсия" подпишет хавбека "Сельты"
-
"Зенит" определился с новым главным тренером
-
"Ливерпуль" выигрывает борьбу за игрока сборной Украины
-
"Леганес" – "Леванте" - 0:3 (обзор)
-
"Спартак" хочет выкупить Максимовича
-
Роналду объяснил, почему не праздновал свой гол в Эль Класико
-
Вратарь "Рубина" установил необычный рекорд РФПЛ
-
Нойер может сыграть в финале Кубка Германии
-
Дортмундская "Боруссия" согласовала первый летний трансфер
-
Роналдо, Роналдиньо и Креспо примут участие в прощальном матче Пирло
-
Тренер "Анжи": "Надеемся, что попадём в "стыки"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|94
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|36
|36
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30