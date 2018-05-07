Перес готов отдать за Кейна двух основных игроков "Реала"

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Перес готов отдать за Кейна двух основных игроков "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес все еще рассчитывает подписать ближайшим летом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба будет готов включить в сделку по 24-летнему нападающему "шпор" полузащитника своей команды Матео Ковачича и вингера Гарета Бэйла.

Напомним, "Реал" нацелился на ключевого хавбека "Челси". | soccernews.ru

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