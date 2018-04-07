Перес готов отдать за Салаха 100 миллионов евро и одного из ведущих хавбеков "Реала"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит предложение по вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.
Так, по сведениям испанской прессы, за лидера атак "красных" ближайшим летом босс королевского клуба будет готов отдать полузащитника своей команды Иско, который был оценен в 100 миллионов евро, и заплатить сверху еще 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Салах забил 38 мячей и сделал 13 результативных передач в 43 матчах за "Ливерпуль".
Напомним, Бэйл передумал уходить из "Реала". | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Арсенал" встретится с "Саутгемптоном" на "Эмирейтс"
-
Мадридское дерби с турнирной интригой: "Реал" принимает "Атлетико"
-
В долгу перед фанатами: "Челси" сойдется с "Вест Хэмом" в дерби Лондона
-
Без права на осечку: "Локомотив" сыграет в Москве с "Ростовом"
-
Месси оформляет хет-трик, "Барселона" побеждает "Леганес"
Лента новостей
-
Пике прокомментировал победу над "Леганесом"
-
Моуринью: "Мы заслуживаем чуть больше уважения в сравнении с тем, что публика нам уделяет"
-
Перейра не поможет сборной Португалии на ЧМ-2018
-
Касильяс может продолжить карьеру в МЛС
-
Роналдо рассказал о своем уходе из "Барселоны"
-
Стали известны детали нового контракта для Гвардиолы
-
Четыре европейских топ-клуба нацелились на лидера "Уотфорда"
-
"Арсенал" хочет приобрести молодого хавбека "Бенфики"
-
Симеоне поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
-
Пике прокомментировал отказ Зидана устроить чемпионский коридор для "Барселоны"
-
Роббен: "Продолжение карьеры в "Баварии" не является единственным вариантом для меня"
-
"Барселона" и "Реал" поборются за футболиста "Арсенала"
-
"Ювентус" рассматривает трех кандидатов на замену Аллегри
-
Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками
-
"Арсенал" встретится с "Саутгемптоном" на "Эмирейтс"
-
Мадридское дерби с турнирной интригой: "Реал" принимает "Атлетико"
-
В долгу перед фанатами: "Челси" сойдется с "Вест Хэмом" в дерби Лондона
-
"Ахмат" определился с новым наставником
-
"Милан" нашёл замену Сусо
-
"Краснодар" теряет Шатова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21