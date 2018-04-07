Перес готов отдать за Салаха 100 миллионов евро и одного из ведущих хавбеков "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовит предложение по вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Так, по сведениям испанской прессы, за лидера атак "красных" ближайшим летом босс королевского клуба будет готов отдать полузащитника своей команды Иско, который был оценен в 100 миллионов евро, и заплатить сверху еще 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 38 мячей и сделал 13 результативных передач в 43 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Бэйл передумал уходить из "Реала". | soccernews.ru