Перес готов отказаться от подписания Неймара ради другого звездного приобретения
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов отказаться от подписания форварда ПСЖ Неймара ради другого звездного приобретения.
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба определил новую главную трансферную цель для "сливочных" - вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. При этом за египтянина летом Перес готов будет выложить 200 миллионов евро.
Напомним, "Реал" потерял интерес к Тьяго Алькантаре. | soccernews.ru
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|Борнмут
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