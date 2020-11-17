Перес готов отпустить Рамоса из "Реала", но при одном условии

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес допускает уход капитана команды Серхио Рамоса летом 2021 года.

Напомним, что контракт 34-летнего футболиста со "сливочными" истекает по окончании нынешнего сезона, и он сможет покинуть клуб бесплатно.

По информации El Chiringuito, Перес готов отпустить испанского защитника, если тот получит более выгодное финансовое предложение.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 660 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов. Его зарплата - 12 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: Серхио Рамос хочет завершить карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru