Перес готов отпустить Рамоса из "Реала", но при одном условии

Теги реал мадридфлорентино перессерхио рамос

Перес готов отпустить Рамоса из "Реала", но при одном условии

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес допускает уход капитана команды Серхио Рамоса летом 2021 года.

Напомним, что контракт 34-летнего футболиста со "сливочными" истекает по окончании нынешнего сезона, и он сможет покинуть клуб бесплатно.

По информации El Chiringuito, Перес готов отпустить испанского защитника, если тот получит более выгодное финансовое предложение.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 660 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов. Его зарплата - 12 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: Серхио Рамос хочет завершить карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru
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