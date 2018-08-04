Перес готов ответить громким подписанием на активность "Барселоны" на трансферном рынке

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Перес готов ответить громким подписанием на активность "Барселоны" на трансферном рынкеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов ответить своим громким подписанием на активность каталонской "Барселоны" на трансферном рынке.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба рассчитывает уже в ближайшие дни согласовать покупку вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. На приобретение бельгийца он намерен выделить сумму в 150 миллионов евро.

Напомним,  "Реал" готов расстаться с еще одним своим защитником. | soccernews.ru

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