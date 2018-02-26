Перес готов перебить предложение "Барселоны" по Гризманну

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов побороться за форварда земляков из "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба планирует выиграть спор у каталонской "Барселоны" за 26-летнего нападающего "матрасников", выложив за француза большую сумму, нежели конкуренты. При этом самому игроку Перес будет готов также платить больше, чем предложат "сине-гранатовые".

Напомним, испанский журналист Роге заявил, что Гризманн станет игроком "Барселоны". | soccernews.ru