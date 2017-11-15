Перес готов побороться за Гризманна

Теги реал мадридгарет бэйлкарим бенземафлорентино пересатлетико мадридантуан гризманн

Перес готов побороться за ГризманнаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов побороться за форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

По информации испанской прессы, босс королевского клуба предметно заинтересован в подписании 26-летнего нападающего "матрасников". Сообщается, что ради подписания француза Перес даже будет готов расставание Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема.

Напомним, Гризманн намерен подписать пятилетний контракт с "Барселоной". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов