Перес готов побороться за Гризманна

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов побороться за форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

По информации испанской прессы, босс королевского клуба предметно заинтересован в подписании 26-летнего нападающего "матрасников". Сообщается, что ради подписания француза Перес даже будет готов расставание Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема.

Напомним, Гризманн намерен подписать пятилетний контракт с "Барселоной". | soccernews.ru