Перес готов потратить 100 миллионов евро на нового форварда

2 Теги реал мадридинтер миланмауро икардифлорентино перес

Перес готов потратить 100 миллионов евро на нового форвардаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов потратить 100 миллионов евро на нового форварда, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, босс королевского клуба планирует потратить указанную сумму на приобретение лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди. Предпринять попытку заполучить 25-летнего нападающего "нерадзурри" "сливочные" могут уже в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Икарди забил 29 мячей и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Интер".

Напомним, Марсело поделился ожиданиями от матча с "Интером". | soccernews.ru

Комментарии
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Дмитрий

Столько же, как и Модрич Интер Модрич Интер

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