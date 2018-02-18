Перес готов потратить 200 миллионов евро на игрока "Манчестер Сити"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил новую трансферную цель для своего клуба на следующее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" планирует по окончанию текущего сезона предпринять попытки подписать полузащитника английского "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне. На его приобретение Перес готов будет выделить 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Брюйне забил 11 мячей и сделал 19 результативных передач в 38 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" готовит предложение по Азару. | soccernews.ru