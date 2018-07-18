Перес готов потратить 300 миллионов евро на покупку четырех игроков

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес этим летом будет готов потратить 300 миллионов евро на покупку четырех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует подписать на "Сантьяго Бернабеу" двух ведущих игроков лондонского "Челси" - голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара, защитника "Милана" Леонардо Бонуччи и полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Напомним, "Реал" намерен побороться с ПСЖ за Бонуччи. | soccernews.ru