Перес готов потратить 300 миллионов евро на трех игроков
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов потратить 300 миллионов евро на подписание трех игроков.
Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба рассчитывает приобрести голкипера "Ромы" Алиссона, вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. Первого он оценил в 60 миллионов евро, второго - в три раза дороже, а поляка - в те же 60 миллионов евро.
Напомним, "Ливерпуль" требует включения в сделку по Салаху двух игроков "Реала". | soccernews.ru
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