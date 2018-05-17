Перес готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроков

Теги реал мадридфлорентино пересэден азардавид де хеамохамед салах

Перес готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроковПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес ближайшим летом будет готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроков в свою команду.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба нацелился на голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, а также вингеров Эдена Азара из лондонского "Челси" и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". За первых двух президент "сливочных" планирует выложить по 100 миллионов евро, а за последнего - 200 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Перес выбирает нового вратаря для "Реала" из двух кандидатов. | soccernews.ru

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