Перес готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроков

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес ближайшим летом будет готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроков в свою команду.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба нацелился на голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, а также вингеров Эдена Азара из лондонского "Челси" и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". За первых двух президент "сливочных" планирует выложить по 100 миллионов евро, а за последнего - 200 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Перес выбирает нового вратаря для "Реала" из двух кандидатов. | soccernews.ru