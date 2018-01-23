Перес готов повысить оклад Роналду при одном условии

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Кришитиану Роналду провел переговоры с президентом своего клуба Флорентино Пересом относительно своего будущего.

Так, по сведениям испанской прессы, сторонам удалось прийти к соглашению в вопросе возможного продления контракта португальского форварда. В частности, босс "сливочных" заявил о готовности повысить оклад главной звезде своей команды, если "Реал" сможет пройти французский ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Такое условие, как сообщается, полностью устроило Роналду.

Напомним, в сети Интернет появилось фото окровавленного Роналду после полученной им травмы в игре с "Депортиво". | soccernews.ru