Перес готов повысить оклад Роналду при одном условии

Теги флорентино пересреал мадридкриштиану роналдупсж

Перес готов повысить оклад Роналду при одном условииВедущий бомбардир мадридского "Реала" Кришитиану Роналду провел переговоры с президентом своего клуба Флорентино Пересом относительно своего будущего.

Так, по сведениям испанской прессы, сторонам удалось прийти к соглашению в вопросе возможного продления контракта португальского форварда. В частности, босс "сливочных" заявил о готовности повысить оклад главной звезде своей команды, если "Реал" сможет пройти французский ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Такое условие, как сообщается, полностью устроило Роналду.

Напомним, в сети Интернет появилось фото окровавленного Роналду после полученной им травмы в игре с "Депортиво". | soccernews.ru

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Так они не пройдут

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