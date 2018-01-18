Перес готов "пожертвовать" Асенсио ради подписания Неймара

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес изучает варианты для подписания следующим летом форварда французского ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба вполне может предложить парижанам, дабы те отпустили своего 25-летнего нападающего, включить в сделку по бразильцу вингера Марко Асенсио.

Напомним, в контракте Неймара не прописана сумма отступных. | soccernews.ru