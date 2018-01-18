Перес готов "пожертвовать" Асенсио ради подписания Неймара

Теги флорентино пересреал мадридпсжмарко асенсионеймар

Перес готов "пожертвовать" Асенсио ради подписания НеймараПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес изучает варианты для подписания следующим летом форварда французского ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба вполне может предложить парижанам, дабы те отпустили своего 25-летнего нападающего, включить в сделку по бразильцу вингера Марко Асенсио.

Напомним, в контракте Неймара не прописана сумма отступных. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов