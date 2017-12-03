Перес готов пожертвовать ключевым хавбеком "Реала" ради подписания Дибалы

Теги реал мадридювентусфлорентино переспауло дибалатони кроос

Перес готов пожертвовать ключевым хавбеком "Реала" ради подписания ДибалыПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов пожертвовать ключевым полузащитником своей команды ради подписания форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как информирует испанская пресса, 24-летний нападающий "старой сеньоры" стал для босса королевского клуба главной трансферной целью на следующее лето. Поэтому в возможную сделку по аргентинцу он будет готов включить хавбека своей команды Тони Кроосом, который входит в трансферные планы чемпиона Италии.

Напомним, "Реал" может подписать Салаха уже в январе. | soccernews.ru

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