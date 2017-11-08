Перес готов предложить 20 миллионов евро в качестве подписного бонуса игроку "Атлетика"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов предложить 20 миллионов евро в качестве подписного бонуса голкиперу "Атлетика" Кепе Аррисабалаге.

По информации испанской прессы, босс королевского клуба намерен воспользоваться тем, что баски никак не могут согласовать условия нового контракта со своим 23-летним вратарем, который уже следующим летом может стать свободным агентом. В частности, Перес планирует переманить перспективного футболиста солидным финансовым предложением.

Напомним, "Реал" интересуется хавбеком "Лиона". | soccernews.ru