Перес готов продать Асенсио, чтобы купить Неймара

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес одержим идеей подписания в свой клуб форварда ПСЖ Неймара, информирует sport.es.

По сведениям издания, ради приобретения бразильца босс королевского клуба будет готов даже продать вингера своей команды Марко Асенсио в "Ливерпуль", который предлагал за него 180 миллионов евро. Однако расстаться с перспективным игроком Перес будет готов только в том случае, если получит гарантии от руководства парижан по трансферу их 26-летнего нападающего.

Напомним, Кака прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru