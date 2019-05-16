Перес готов продать "Барселоне" Бэйла

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет побыстрее избавиться от вингера Гарета Бэйла, сообщает испанская пресса.

Руководитель королевского клуба недавно провёл встречу с агентом футболиста Джонатаном Барнеттом, в ходе которой заявил, что валлиец может уйти абсолютно в любую команду, включая "Барселону".

От продажи звёздного игрока "сливочные" рассчитывают выручить не менее 80 миллионов евро. За ситуацией следят "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, сыграл 231 матч, забил 102 гола и сделал 64 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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