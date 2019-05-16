Перес готов продать "Барселоне" Бэйла
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет побыстрее избавиться от вингера Гарета Бэйла, сообщает испанская пресса.
Руководитель королевского клуба недавно провёл встречу с агентом футболиста Джонатаном Барнеттом, в ходе которой заявил, что валлиец может уйти абсолютно в любую команду, включая "Барселону".
От продажи звёздного игрока "сливочные" рассчитывают выручить не менее 80 миллионов евро. За ситуацией следят "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".
Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, сыграл 231 матч, забил 102 гола и сделал 64 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
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|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
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|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
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|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
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|Уэска
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