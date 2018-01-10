Перес готов продать Бэйла в Китай

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Перес готов продать Бэйла в Китай

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов продать вингера Гарета Бэйла в Китай, сообщает испанская пресса.

Босс королевского клуба рассчитывает выручить от трансфера 28-летнего валлийца в "Гуанчжоу Эвергранд" 95 миллионов евро.

Перес считает, что полученные деньги помогут "Реалу" поскорее купить форварда ПСЖ Неймара. Однако планы президента "сливочных" может нарушить нежелание самого Бэйла уезжать в Поднебесную. 

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