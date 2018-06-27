Перес готов продать Крооса при достижении двух условий

Теги реал мадридтони кроосфлорентино перессергей милинкович-савич

Перес готов продать Крооса при достижении двух условийПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов продать полузащитника своей команды Тони Крооса при достижении двух условий.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба вполне может пойти на продажу 28-летнего немца, если получит по нему предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро и ранее сможет достичь соглашения по трансферу хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, Асенсио готов рассмотреть предложения об уходе из "Реала". | soccernews.ru

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