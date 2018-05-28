Перес готов продать Роналду и Бэйла ради осуществления своей мечты

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов продать Криштиану Роналду и Гарета Бэйла ради осуществления своей мечты - подписания форварда ПСЖ Неймара.

"Неймар - мечта Флорентино Переса. Не думаю, что он сильно расстроится, если получит деньги для покупки бразильца с продажи Роналду и Бэйла. Уверен, Перес купит Неймара, если у него будет такая возможность" - цитирует известного испанского журналиста Гильема Балаге Sky Sports.

Не пропустите: Перес определил двух кандидатов на замену Роналду. | http://soccernews.ru