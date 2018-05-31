Перес готов расстаться с десятью игроками "Реала"

1 Теги реал мадридкриштиану роналдуфлорентино перескарим бенземагарет бэйл

Перес готов расстаться с десятью игроками "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес ближайшим летом будет готов расстаться сразу с десятью игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в это межсезонье "Сантьяго Бернабеу" точно покинут голкипер Кико Касилья, защитники Хесус Вальехо и Хакими Ашраф, полузащитники Маркос Льоренте и Дани Себальос, а также форвард Борха Майораль. Кроме того, босс королевского клуба будет готов расстаться с хавбеком Матео Ковачичем и звездным атакующим трио в лице Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, если по ним поступят выгодные предложения.

Напомним, "Реал" отклонил первое предложение по Майоралю. | soccernews.ru

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Олег

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