Перес готов расстаться с пятью игроками "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов расстаться сразу с пятью игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в ближайшие два трансферные окна босс королевского клуба рассчитывает продать полузащитника Маркоса Льоренте, вингеров Лукаса Васкеса и Гарета Бэйла, а также форвардов Карима Бензема и Борху Майораля.

Напомним, Васкес хочет покинуть "Реал". | soccernews.ru