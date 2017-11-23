Перес готов расстаться с пятью игроками "Реала"

Теги реал мадридфлорентино перес

Перес готов расстаться с пятью игроками "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов расстаться сразу с пятью игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в ближайшие два трансферные окна босс королевского клуба рассчитывает продать полузащитника Маркоса Льоренте, вингеров Лукаса Васкеса и Гарета Бэйла, а также форвардов Карима Бензема и Борху Майораля.

Напомним, Васкес хочет покинуть "Реал". | soccernews.ru

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