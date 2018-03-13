Перес готов расстаться с шестью основными игроками "Реала"

Теги флорентино пересреал мадрид

Перес готов расстаться с шестью основными игроками "Реала"Ближайшим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов расстаться с шестью основными игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в "черный список" босса королевского клуба попали голкипер Кейлор Навас, защитник Рафаэль Варан, полузащитники Иско и Матео Ковачич, вингер Гарет Бэйл и форвард Карим Бензема. Средства, вырученные с трансферов этих футболистов, Перес планирует направить на приобретение новых игроков.

Напомним, Моуринью дал совет "Реалу". | soccernews.ru

комментарии
Madridista!

Что за бред вы публикуете? Как в этот самый «чёрный список» может попасть один самых лучших ЦЗ мира? Лолшто. Ковачич, это будущее Реала! Достойнейшая замена Модричу. Бейл, сомнения, набрал постепенно форму. Много черновой работы делает, польза есть. Бенз, да, изжил себя в Реале. Иско огромные сомнения.

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