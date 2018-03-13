Перес готов расстаться с шестью основными игроками "Реала"

Ближайшим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов расстаться с шестью основными игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, в "черный список" босса королевского клуба попали голкипер Кейлор Навас, защитник Рафаэль Варан, полузащитники Иско и Матео Ковачич, вингер Гарет Бэйл и форвард Карим Бензема. Средства, вырученные с трансферов этих футболистов, Перес планирует направить на приобретение новых игроков.

Напомним, Моуринью дал совет "Реалу". | soccernews.ru