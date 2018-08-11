Перес готов сделать Азара самым дорогим игроком в истории футбола

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов сделать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара самым дорогим игроком в истории футбола.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба, несмотря на всю сложность операции из-за невозможности подписать "аристократами" замены своему игроку ввиду уже закрытого трансферного окна в Англии, планирует предпринять новую попытку заполучить бельгийца. За него Перес планирует выложить 250 миллионов евро.

Напомним, "Реал" рассматривает три кандидатуры на замену Тео Эрнандесу. | soccernews.ru