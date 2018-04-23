Перес готов сделать первое конкретное предложение по Салаху

Теги флорентино пересреал мадриддани себальосмохамед салахливерпуль

Перес готов сделать первое конкретное предложение по СалахуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов сделать первое конкретное предложение по вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба предпримет попытки подписать лидера атак "красных", выложив за него 140 миллионов евро и включив в сделку по нему полузащитника своей команды Дани Себальоса.

В нынешнем сезоне Салах забил 41 мяч и сделал 13 результативных передач в 46 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Реал" оценил Салаха в 200 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов