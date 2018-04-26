Перес готов снизить цену на Бэйла

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Перес готов снизить цену на БэйлаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов снизить цену на вингера своей команды Гарета Бэйла.

Так, по сведениям испанской прессы, учитывая текущую форму валлийца, ближайшим летом босс королевского клуба будет готов расстаться с ним за сумму в размере 70-ти миллионов евро, что на 30 миллионов евро меньше изначально запланированной.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" и "Барселона" проявляют интерес к Джеко. | soccernews.ru

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Вместо ван Дейка Ливерпуль мог купить Бэйла? Забавно.

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