Перес готов создать новое атакующее трио в "Реале" из звезд АПЛ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов создать новое атакующее трио своей команды из звезд английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, главной трансферной целью для босса королевского клуба на ближайшее лето при условии, что "Сантьяго Бернабеу" покинет многолетний лидер атак "сливочных" Криштиану Роналду, будет форвард ПСЖ Неймар. Однако вполне вероятно, что подписать бразильца в это межсезонье не удастся ввиду нежелания парижан с ним расставаться. В таком случае Перес планирует предпринять попытки подписать вингеров Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси"), а также нападающего Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, Конте пообещал "Реалу" помочь в трансфере Азара. | soccernews.ru