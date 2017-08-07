Перес готов удовлетворить трансферную просьбу Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов удовлетворить одну из трансферных просьб главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" ранее уже ставил в известность босса королевского клуба о необходимости приобретения центрального защитника, который мог бы составить имеющимся в команде игрокам за место в стартовом составе. Предсезонные же игры "Реала" только убедили француза и президента в том, чтобы до начала нового сезона в Ла Лиге в распоряжении тренера оказался такой игрок.

Напомним, "Реал" может совершить громкий обмен с "Ювентусом". | soccernews.ru