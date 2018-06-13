Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель

Президент мадридского "Реала" Флоренино Перес готов увести у каталонской "Барселоны" ее очередную трансферную цель.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба намерен предпринять попытки подписать защитника "Севильи" Клемана Лангле. "Сливочные" уже приготовили за 22-летнего бека 35 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Напомним, Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам. | soccernews.ru