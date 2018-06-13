Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель

Теги флорентино пересреал мадридбарселонасевильяклеман лангле

Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цельПрезидент мадридского "Реала" Флоренино Перес готов увести у каталонской "Барселоны" ее очередную трансферную цель.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба намерен предпринять попытки подписать защитника "Севильи" Клемана Лангле. "Сливочные" уже приготовили за 22-летнего бека 35 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Напомним, Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов