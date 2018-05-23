Перес готов в полтора раза перебить предложение "Барселоны" по Гризманну

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов в полтора раза перебить предложение каталонской "Барселоны" по форварду "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует выделить ближайшим летом на подписание французского нападающего 150 миллионов евро. Перес рассчитывает, что эта сумма убедит "матрасников" отпустить лидера своих атак на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, появилось фото гостевого комплекта формы "Реала" на следующий сезон. | soccernews.ru