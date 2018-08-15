Перес готов в полтора раза поднять зарплату Модричу

Теги реал мадридлука модричфлорентино перес

Перес готов в полтора раза поднять зарплату МодричуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов в полтора раза поднять зарплату ведущему полузащитнику своей команды Луке Модричу, который выразил желание перебраться в миланский "Интер".

Так, по сведениям L'Équipe, босс королевского клуба планирует предложить 32-летнему хавбеку подписать новый контракт, по которому его оклад вырастет с 6,5 миллиона евро за сезон до 10-ти миллионов евро в год.

Отметим, что именно столько хорвату предлагают и "нерадзурри".

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