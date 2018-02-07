Перес готов включить Иско в возможную сделку по Неймару

Теги реал мадридискофлорентино переспсжнеймар

Перес готов включить Иско в возможную сделку по НеймаруПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов расстаться с полузащитником своей команды Иско, информирует испанская пресса.

Сообщается, что босс королевского клуба рассчитывает включить 25-летнего хавбека своей команды, не демонстрирующего в текущем сезоне своей прошлогодней игры, в возможную сделку по форварду французского ПСЖ Неймару, который стал главной трансферной целью для "сливочных" на следующее лето.

Напомним, Зидан может потребовать продажи Иско. | soccernews.ru

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