Перес готов включить в сделку по Неймару трех игроков "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов включить в возможную сделку по форварду ПСЖ Неймару трех игроков своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба готов отправить на "Парк де Пренс" полузащитника Иско, вингера Гарета Бэйла и форварда Карима Бензема. Однако первые двое уже исключили свой переход в стан ПСЖ.

Отметим, что будущая сделка по Неймару оценивается примерно в 300 миллионов евро.

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