Перес готов включить в возможную сделку по Гризманну хавбека "Реала"

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Перес готов включить в возможную сделку по Гризманну хавбека "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен побороться за форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба будет готов предложить за 27-летнего нападающего "матрасников" помимо денежной компенсации полузащитника своей команды Дани Себальоса.

Напомним, Гризманн высказался о своем возможном переходе в "Барселону". | soccernews.ru

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