Перес готов включить в возможную сделку по Гризманну хавбека "Реала"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен побороться за форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба будет готов предложить за 27-летнего нападающего "матрасников" помимо денежной компенсации полузащитника своей команды Дани Себальоса.
Напомним, Гризманн высказался о своем возможном переходе в "Барселону". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"
-
Гуллит поделился мнением о работе Гаттузо в "Милане"
-
"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада
-
Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"
-
Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
-
Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"
-
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ
-
ПСЖ согласовал контракт с новым тренером
-
Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"
-
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство"
-
Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"
-
Капелло: "На данный момент в Италии нет игроков, которые способны решать исход матчей"
-
"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ
-
Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"
-
Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России
-
ПСЖ нацелился на очередного бразильца
-
Кирьяков: "Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ"
-
Погба готов перейти в ПСЖ
-
В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|79
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|68
|3
|Валенсия
|31
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|31
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Реал Сосьедад
|31
|37
|13
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|14
|Леганес
|31
|36
|15
|Эспаньол
|31
|36
|16
|Алавес
|31
|35
|17
|Леванте
|31
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|31
|21
|20
|Малага
|31
|17