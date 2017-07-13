Перес готов включиться в борьбу с "Миланом" за Бонуччи

Теги реал мадридювентусфлорентино переслеонардо бонуччимилан

Перес готов включиться в борьбу с "Миланом" за БонуччиПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов включиться в борьбу за защитника туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба намерен воспользоваться тем, что "старая сеньора" готова продать своего ведущего защитника, и усилить свою команду качественным исполнителем. Однако в борьбе за 30-летнего бека Пересу придется выдержать конкуренцию со стороны итальянского "Милана", который после прихода новы владельцев стал грозной силой на трансферном рынке.

Напомним, "Милан" уже сделал первое предложение по Бонуччи. | soccernews.ru

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