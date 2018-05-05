Перес готов выделить 200 миллионов евро на подписание звездных вратаря, защитника и хавбека

Теги реал мадридфлорентино перессамюэль умтитидавид де хеамиралем пьянич

Перес готов выделить 200 миллионов евро на подписание звездных вратаря, защитника и хавбекаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выделить 200 миллионов евро на подписание звездных вратаря, защитника и хавбека.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает потратить 80 миллионов евро на покупку вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, 60 миллионов евро - на бека каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити и еще 60 миллионов евро - на полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Напомним, Неймар хочет перейти в "Реал" и играть вместе с Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов