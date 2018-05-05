Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выделить 200 миллионов евро на подписание звездных вратаря, защитника и хавбека.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает потратить 80 миллионов евро на покупку вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, 60 миллионов евро - на бека каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити и еще 60 миллионов евро - на полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Напомним, Неймар хочет перейти в "Реал" и играть вместе с Роналду. | soccernews.ru