Перес готов выделить 200 миллионов евро на усиление атаки "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выделить солидную сумму на усиление атаки своей команды.

Как информирует испанская пресса, следующим летом босс королевского клуба планирует подписать двух форвардов: Антуана Гризманна из "Атлетико" и Пауло Дибалу из туринского "Ювентуса". В случае утверждения этих покупок главным тренером команды Зинедином Зиданом Перес готов будет выделить на приобретение француза и аргентинца 200 миллионов евро.

При этом, вероятнее всего, "Реал" покинут Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Напомним, Перес высказался о жертвах, на которые идет Роналду. | soccernews.ru