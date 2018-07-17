Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" готов перевести указанную сумму на счета лондонского "Челси" в обмен на голкипера "аристократов" Тибо Куртуа и их вингера Эдена Азара. Оба бельгийца уже заявили о своем желании перебраться на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Лопетеги дал оценку составу "Реала". | soccernews.ru