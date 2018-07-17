Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели "Реала"

Теги реал мадридчелсиэден азартибо куртуа

Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" готов перевести указанную сумму на счета лондонского "Челси" в обмен на голкипера "аристократов" Тибо Куртуа и их вингера Эдена Азара. Оба бельгийца уже заявили о своем желании перебраться на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Лопетеги дал оценку составу "Реала". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов